Логвинов: США и ЕС блокируют деятельность ближневосточного «квартета»
Брюссель, 7 марта 2023, 11:41 — REGNUM Деятельность ближневосточного «квартета» посредников фактически блокирована ЕС и США. Об этом в интервью РИА Новости 7 марта заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
«Деятельность ближневосточного «квартета» посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО», — сказал Логвинов.
По его словам, «четверке» ставить палки в колеса принялся США, а теперь присоединился Евросоюз.
Ранее Россия выразила обеспокоенность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта. В Москве считают, что одним из главных факторов ухудшения обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам.
Напомним, Ближневосточный «квартет» — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.