И. о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: США и ЕС блокируют деятельность ближневосточного «квартета»

Брюссель, , 11:41 — REGNUM Деятельность ближневосточного «квартета» посредников фактически блокирована ЕС и США. Об этом в интервью РИА Новости 7 марта заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Встреча квартета по ближневосточному урегулированию в рамках Генассамблеи ООН. 2016 © Александр Щербак/ТАСС

«Деятельность ближневосточного «квартета» посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО», — сказал Логвинов.

По его словам, «четверке» ставить палки в колеса принялся США, а теперь присоединился Евросоюз.

Ранее Россия выразила обеспокоенность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта. В Москве считают, что одним из главных факторов ухудшения обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам.

Напомним, Ближневосточный «квартет» — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.