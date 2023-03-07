Симферополь, , 11:40 — REGNUM Планы киевских властей устроить блокаду Крыма являются недостижимыми иллюзиями. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова полковника украинской армии Петра Черникова о планах Украины заблокировать полуостров для физического истощения населения.

Республика Крым, Россия © Макс Ветров/РИА Новости

«Похоже, дела у Украины совсем плохи. Причём не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах», ― сказал в беседе с РИА Новости Константинов.

Спикер Госсовета Крыма напомнил, что фантазии по поводу «парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади» изливали только генералы, а теперь полковники «пересказывают нам содержание одного из эпизодов «Звёздных войн».

«Болезнь головы явно распространяется и вглубь, и вширь», ― подчеркнул он.

По его словам, складывается впечатление, что украинские военные и политики соревнуются, кто лучше рассмешит крымчан, или у них это просто такой способ отвлечения своей публики от печальной и беспросветной реальности, в которую они ввергли Украину.

При этом Константинов указал на то, что заявления «неуправляемого сумрачного сознания» игнорировать не стоит.

«На гадости они мастера. Нам нужно быть бдительными, начеку должны быть все профильные службы», ― добавил глава крымского парламента.

Напомним, на днях военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что власти Украины рассматривают вариант блокады Крыма на истощение «всего населения, которое там находится». Он добавил, что для реализации «блокадного» плана Украине потребуется разрушить Крымский мост. А для этого нужна авиация и дальнобойные ракеты в большом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в МИД России заявили, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. О подготовке Киевом вооружённого захвата Крыма 24 февраля 2023 года заявлял президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Москве неоднократно подчёркивали бесперспективность таких попыток.

Ранее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В министерстве отметили, что в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам в США.