Анкара, , 11:32 — REGNUM Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что для начала работы нового газового хаба необходимо внести некоторые поправки в законодательство.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша цель — в течение этого года всё запустить. В пару законов нужно будет внести поправки, и этот вопрос будет внесен в ближайшую повестку нашего парламента», — цитирует политика издание Star 7 марта.

Фатих Донмез отметил, что на данный момент специальные рабочие группы продолжают работу по созданию хаба.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане Чагры Эрхан заявил о необходимости в инвестициях со стороны России для строительства газового хаба.

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