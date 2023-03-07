Наёмник из Чехии рассказал, что из-за нехватки патронов сражался в Артёмовске ботинком

Прага, , 11:31 — REGNUM Воюющий на стороне киевских войск наёмник из Чехии рассказал, что, когда было «недостаточно» огнестрельного оружия, ему приходилось сражаться в городе Артёмовске ДНР ботинком. Его слова 7 марта приводит испанское издание Pais.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал чешский наёмник, который назвался Милошем, иногда противоборствующие стороны в Артёмовске сходятся врукопашную — и в этот момент оказывается недостаточно огнестрельного оружия.

«Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — сказал он.

Также Милош отметил, что наёмники из-за рубежа, в отличие от военных ВСУ, имеют возможность разорвать свой контракт в любое время, если расхотят воевать. При этом наёмник из Чехии подчеркнул, что украинские боевики теряют «много, много, много» личного состава ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданин одной из стран Средней Азии будет депортирован из РФ, а также ему запретят въезд в нашу страну за намерение воевать на Украине на стороне Киева.