Тамбов, 7 марта, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области с участием рейсового автобуса и трактора пострадали пять человек. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В 00:40 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение, что на территории Никифоровского района произошло ДТП с участие двух транспортных средств», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что все пятеро пострадавших направлены в городскую мичуринскую больницу имени С. С. Брюхоненко.

Ранее сообщалось, что по факту дорожно-транспортного происшествия под Псковом 6 марта, в результате которого погибли два человека и 15 получили ранения, возбуждено уголовное дело.