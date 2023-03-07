Москва, 7 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Гражданин одной из стран Средней Азии будет депортирован из РФ, а также ему запретят въезд в нашу страну за намерение воевать на Украине на стороне Киева. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

Цитата из видео Гражданин одной из стран Средней Азии, который будет депортирован из РФ

«Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооружённом конфликте на стороне ВСУ против Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее иностранный гражданин проходил срочную службу в мотострелковой бригаде одной из стран Средней Азии и намеревался воевать за ВСУ для получения материального вознаграждения, которое ему пообещали через интернет.

Также указывается, что после проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержанный дал признательные показания.

«С учётом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК России «Наёмничество», ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий гвардией ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что город Артёмовск (ДНР) скоро будет освобождён от ВСУ.