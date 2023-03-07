Вена, , 11:19 — REGNUM Город Артёмовск (ДНР) скоро будет освобождён от ВСУ. О том, что украинская сторона скоро потеряет контроль над Артёмовском, заявил командующий гвардией ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью RND.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

Полковник Рейснер заявил, что главные дороги в Артёмовск уже находятся под российским контролем и что украинские боевики всё время отступают, правда, им приходится это делать через поля.

«Город скоро падёт, — прогнозирует Рейснер. — Масса украинских солдат уже выведена из города».

По его данным, ВСУ полмесяца назад начали отход из Артёмовска. За счёт тяжёлой для ВСУ ситуации в этом районе российские военные не дали украинцам наступать в рамках планируемого похода на Мелитополь.

Напомним, по данным российского военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ пытается не допустить полного окружения Артёмовска российскими военными.

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