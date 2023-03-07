Берлин, 7 марта, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на пост генерального секретаря Североатлантического альянса НАТО в случае, если у нее не получится переизбраться в ЕК. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

По данным итальянского издания, об этом свидетельствует начинающаяся 7 марта поездка фон дер Ляйен в Канаду и Соединенные Штаты Америки.

Отмечается, что попытка продлить полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год будет принята в июле на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва).

Ранее Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 5 марта заявила, что «зависимость» европейских государств от российского газа уже не является актуальной и осталась в прошлом.