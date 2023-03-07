Луганск, 7 марта, 2023, 11:11 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине вернулся после попытки отравления командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он рассказал об этом 7 марта в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

Как отметил Алаудинов, он не уверен, что восстановился после попытки отравления в полной мере, так как для этого необходим длительный период времени.

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы находятся на передовой, себе позволить не могу. Лечиться будем на ходу», — сказал он.

Отметим, 13 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаудинова, получившего конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом. После вскрытия пакета командир спецназа «Ахмат» почувствовал резкий запах и затем — симптомы отравления.