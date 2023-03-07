Утверждены правила выдачи добровольцам СВО удостоверения ветерана боевых действий

Москва, , 11:10 — REGNUM Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) России по денацификации Украины, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи документа утвердило российское правительство. Об этом 7 марта сообщается на сайте правительства РФ.

Отряд добровольцев из Волгограда © Кирилл Брага/РИА Новости

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы», ― говорится в сообщении.

Для того чтобы получить удостоверение необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства.

«В случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно», ― добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, наделяющий добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий, президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Согласно документу, на федеральном уровне для добровольцев установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.