В Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги

Киев, , 11:09 — REGNUM В контролируемых Киевом Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 7 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Укрытия © Mykola Miakshykov/Global Look Press

При этом уточняется, что воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 10:45 мск, а в Полтавской и Сумской областях — в 10:46.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.