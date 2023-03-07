Бишкек, , 11:07 — REGNUM Новые переговоры по делимитации и демаркации общего участка границы между Таджикистаном и Киргизией будут проходить в Душанбе 10–16 марта, сообщили в правительстве Киргизии.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана © EPA/IGOR KOVALENKO

В столицу Таджикистана на переговоры для обсуждения ситуации на границе отправится делегация Киргизии. В состав группы переговорщиков со стороны Киргизии включён спецпредставитель киргизского правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев и ещё 14 человек.

Напомним, Киргизия и Таджикистан более 20 лет ведут переговоры по делимитации общего участка границы. В конце января этот вопрос обсуждался республиками на уровне глав МИД.

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