* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже на текущей неделе планирует ещё один раунд увольнений. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет агентство Bloomberg.

Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) © Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Собеседники издания пояснили, что предстоящая волна сокращений обусловлена финансовыми целями компании.

«Meta Platforms Inc. (организация, деятельность которой запрещена в РФ), владелец Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе», ― уточнили собеседники издания.

Отмечается, что этот этап увольнений может быть завершён на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года американская компания Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о намерении сократить более 11 тысяч рабочих мест, что составляет 13% от всего персонала. Решение о крупнейшей волне сокращений было принято поскольку её материнская компания Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталась снизить растущие расходы, связанные с развитием метавселенной на фоне слабого рекламного рынка.

Добавим, что, по данным на конец сентября прошлого года, в компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работали около 87 тыс. сотрудников.

В ноябре 2022 года американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была внесена Минюстом России в реестр экстремистских организаций.