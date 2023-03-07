Открытие Восточного экономического форума перенесено с 5 на 12 сентября

Владивосток, , 10:58 — REGNUM Из-за графика международных мероприятий проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2023 году перенесли на неделю. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба фонда «Россконгресс».

Стенд с логотипом Восточного экономического форума во Владивостоке © Александр Кряжев/РИА Новости

«VIII Восточный экономический форум состоится 12–15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пленарное заседание ВЭФ-2023, которое будет центральным событием мероприятия, намечено на 14 сентября.

Кроме того, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков рассказал, что такое решение было принято из-за графика международных мероприятий, так как на форуме ожидают участия лидеров других стран и гостей высокого уровня.

Отметим, первоначально ВЭФ-2023 должен был пройти с 5 по 8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В 2022 году в работе форума приняли участие свыше 7 тыс. участников из 68 стран и территорий, включая 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний.