Варшава, , 10:55 — REGNUM Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью газете El Razon 7 марта отметил, что решение вопроса о передаче Украине истребителей должно рассматриваться на уровне союзников по НАТО.

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак © Przemysław Piątkowski/Global Look Press

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли Patriot или первые танки Leopard. Решения по вопросу истребителей должны приниматься на более широком союзническом уровне», — заявил глава ведомства.

Также Блащак напомнил, что с начала военного конфликта на Украине Варшава оказала военную помощь Киеву в размере более 2,2 миллиарда евро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга отметил, что Вашингтон на данный момент не рассматривает возможность передачи Украине боевых истребителей F-16.

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