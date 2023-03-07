Варшава, 7 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью газете El Razon 7 марта отметил, что решение вопроса о передаче Украине истребителей должно рассматриваться на уровне союзников по НАТО.

Przemysław Piątkowski/Global Look Press Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли Patriot или первые танки Leopard. Решения по вопросу истребителей должны приниматься на более широком союзническом уровне», — заявил глава ведомства.

Также Блащак напомнил, что с начала военного конфликта на Украине Варшава оказала военную помощь Киеву в размере более 2,2 миллиарда евро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга отметила, что Вашингтон на данный момент не рассматривает возможность передачи Украине боевых истребителей F-16.