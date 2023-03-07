Индия успешно провела испытание ракеты MRSAM

Нью-Дели, , 10:52 — REGNUM В Индии успешно провели испытания ракеты средней дальности класса «поверхность — воздух» (MRSAM), пишет газета Times of India.

Запуск ракеты Иван Шилов © ИА REGNUM

В военно-морских силах страны сообщили, что запуск ракеты произвели с борта новейшего эсминца Visakhapatnam, чтобы проверить ракетно-артиллерийские системы корабля.

Напомним, ракета средней дальности класса «поверхность — воздух» создана организацией оборонных исследований и разработок Индии в сотрудничестве с Israel Aerospase Industries. MRSAM предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников.