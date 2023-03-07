Токио, 7 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Нанесение какого-либо ущерба в результате самоуничтожения новейшей японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 во время состоявшегося ранее неудачного запуска не подтверждается властями Японии. Об этом 7 марта заявил глава Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Хироси Ямакава в ходе пресс-конференции в Токио.

EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY Запуск рокеты-носителя H3 в Танэгасиме

«Согласно полученной информации, к настоящему моменту не был подтверждён ущерб от самоуничтожения H3», — сказал он.

Также Ямакава отметил, что агентство намерено тщательно расследовать этот инцидент, чтобы восстановить доверие населения к японской ракетной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полёт новой ракеты-носителя Н3 были вынуждены прервать специалисты JAXA после того, как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени.