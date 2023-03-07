Москва, , 11:29 — REGNUM Специалисты Московского политехнического университета подготовили новый курс по аддитивным технологиям для Московской технической школы (МТШ). Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

«Благодаря плодотворному сотрудничеству специалистов Московского политехнического университета и МТШ, программа «Аддитивные технологии» пополнилась тремя учебными модулями. На их базе студенты получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления процессом трехмерной печати, что в совокупности позволит им успешно применять полученные знания в своей работе», — рассказал Овчинский. Он добавил, что на сегодняшний день в МТШ доступны четыре курса — «Искусственный интеллект», «Микроэлектроника и фотоника», «Технологии связи» и «Аддитивные технологии».

В программе нового курса студенты получат знания по 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну, 3D-прототипированию и основам подготовки данных для 3D-печати. Курс рассчитан как на инженеров, которые хотят повысить уровень знаний, так и на новичков, которые только знакомятся с методом создания трехмерных объектов.

Новая программа создана в соответствии с профессиональным стандартом 40.159 «Специалист по аддитивным технологиям». В будущем в МТШ планируется также открыть курсы «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».