Производитель детской одежды из Финляндии Reima завершил сделку по уходу из России

Хельсинки, , 10:42 — REGNUM Производитель детской одежды из Финляндии Reima закончил сделку по продаже своих активов в России. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба финской компании.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выход Reima из России завершён, так как дочерняя компания Reima в России была продана местному оператору», — говорится в сообщении.

Также указывается, что фирма закрыла свои магазины в РФ и экомагазины ещё в марте 2022 года и в ходе последнего этапа российскую дочернюю компанию Reima вместе с активами продали группе местных инвесторов, для чего были получены все необходимые разрешения от властей России.

При этом отмечается, что персонал российской дочерней компании, которая изменит своё название в рамках соглашения, перешёл работать к новому владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в апреле 2023 года Европейский союз намерен объявить тендер на поставку газа для того, чтобы попытаться снизить цены на энергоносители.