Новосибирск, , 10:42 — REGNUM В Новосибирске заявили об отсутствии оснований для отмены концерта артиста Филиппа Киркорова, который запланирован на 5 апреля на «Локомотив-Арене». Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Певец Филипп Киркоров © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Учреждение предоставляет площадку для проведения мероприятий третьим лицам на условиях договора оказания услуг», — пояснил министр, уточнив, что «Локомотив-Арена» находится на балансе областной спортивной школы по волейболу.

Известно, что Киркоров в свое время принес публичные извинения за танец, оскорбивший чувства верующих, и этот номер исключен из программы.

Напомним, в марте члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей обратились к властям с требованием отменить концерт артиста.