Metro: наёмник из Великобритании рассказал об ужасе, который он пережил в Бахмуте

Лондон, , 10:40 — REGNUM О встрече с российским беспилотником-камикадзе в районе города Артёмовска (украинской название Бахмут — Прим. ред.) Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал наёмник из Великобритании, воюющий на стороне украинских военных. Их слова 7 марта приводит издание Metro. co.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что 30-летний Джеймс Ди воюют за ВСУ с марта 2022 года, а 22-летний Джеймс Чедвик стал добвровольцем на Украине сразу после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации.

Как рассказал Ди, который смог съездить домой за этот период, в зимнее время ночью на Украине были морозы до -17 °C, когда он не чувствовал своих ног и рук.

«Когда я только приехал, у нас было убежище из листьев, а теперь его нет. В общем, так может выглядеть ад», — сказал он.

Также британский наёмник поведал о том, как встретился в районе Артёмовска с российским беспилотником-камикадзе, услышав его шум и увидев дрон, и после этого поняв, что нужно спасаться бегством.

«Я сразу понял, что это такое, я закричал: «Дрон!» Беспилотник повернулся ко мне и Джеймсу, и я крикнул.» Это камикадзе!», — отметил Ди.

При этом он уточнил, что увидел прикреплённую к беспилотнику взрывчатку С-4, после чего британские наёмники убежали от него и, хотя они и смогли избежать атаки дрона, у наёмников на другой день появились сильные боли в ногах. Как пояснил Ди, это связано с ударами камней и грязи, попавших в них при взрыве во время бегства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что стремление Киева оборонять Бахмут (Артёмовск) любой ценой идёт лишь в угоду тактике ЧВК «Вагнер» по стягиванию подразделений ВСУ к городу и их обескровливанию.