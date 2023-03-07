Лондон, 7 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. О встрече с российским беспилотником-камикадзе в районе города Артёмовска (украинское название Бахмут. — Прим. ред.) Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал наёмник из Великобритании, воюющий на стороне украинских военных. Его слова 7 марта приводит издание Metro. co.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что 30-летний Джеймс Ди воюет за ВСУ с марта 2022 года.

Как рассказал Ди, который смог съездить домой за этот период, в зимнее время ночью на Украине были морозы до -17 °C, когда он не чувствовал своих ног и рук.

«Когда я только приехал, у нас было убежище из листьев, а теперь его нет. В общем, так может выглядеть ад», — сказал он.

Также британский наёмник поведал о том, как встретился в районе Артёмовска с российским беспилотником-камикадзе.

«Я сразу понял, что это такое, я закричал: «Дрон!». Беспилотник повернулся ко мне и Джеймсу, и я крикнул: «Это камикадзе!» — отметил Ди.

При этом он уточнил, что увидел прикреплённую к беспилотнику взрывчатку С-4, после чего британские наёмники убежали от него, и хотя они и смогли избежать атаки дрона, у наёмников на другой день появились сильные боли в ногах. Как пояснил Ди, это связано с ударами камней и грязи, попавших в них при взрыве во время бегства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что стремление Киева оборонять Бахмут (Артёмовск) любой ценой идёт лишь в угоду тактике ЧВК «Вагнер» по стягиванию подразделений ВСУ к городу и их обескровливанию.