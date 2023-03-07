Москва, 7 марта 2023, 10:25 — REGNUM Стремление Киева оборонять Бахмут (бывший Артёмовск) любой ценой идет лишь в угоду тактике ЧВК «Вагнер» по стягиванию подразделений ВСУ к городу и их обескровливанию. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Бахмут (Артемовск)
Бахмут (Артемовск)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее ставка верховного главнокомандующего Украины провела заседание, где детально изучила оперативную обстановку в районе бывшего Артёмовска. По итогам переговоров стороны приняли решение продолжать сражение за населенный пункт и усиливать его защиту.

Картаполов считает, что в боях за Бахмут Киев пытается выиграть время для диалога с западными странами о поставках новых видов техники. Кроме того, действующие власти хотят преподнести согражданам сражение за город как некую крупную победу с целью поддержания морально-психологического состояния людей на должном уровне.

«Им нужен символ, за счет которого они могли бы дальше шантажировать европейцев, — отметил он. — Чтобы они давали оружие, боеприпасы и деньги. И для того, чтобы подогревать в обществе градус относительного позитива. Потому что за последние месяцы ВСУ не добились каких-либо успехов на поле боя. Они хотят бездарную оборону Бахмута представить в виде успеха».

Председатель комитета Госдумы по обороне указал, что в настоящий момент события под бывшим Артёмовском развиваются в полном соответствии с планами ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Ранее предприниматель сообщал, что цель «музыкантов» — стянуть к городу наиболее боеспособные части ВСУ и обескровить их. Как отметил Картаполов, стратегия и тактика «музыкантов» работают всегда и в любых условиях.

Таким образом, уверен спикер, в долгосрочной перспективе защита бывшего Артёмовска обернется для Киева большим ущербом. Армия продолжит нести потери в виде убитых, раненых и пленных, что снизит ее репутацию. А неизбежная сдача населенного пункта все же ударит по престижу украинских чиновников.

«С военной точки зрения это грозит крупными потерями, которые они уже понесли и еще понесут. Это, безусловно, грозит и репутационными издержками, потому что там будут пленные, будут кадры боев. Да и морально-психологическое состояние украинских военнослужащих будет неуклонно снижаться», — заключил Картаполов.