Москва, , 10:25 — REGNUM Стремление Киева оборонять Бахмут (бывший Артёмовск) любой ценой идет лишь в угоду тактике ЧВК «Вагнер» по стягиванию подразделений ВСУ к городу и их обескровливанию. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее ставка верховного главнокомандующего Украины провела заседание, где детально изучила оперативную обстановку в районе бывшего Артёмовска. По итогам переговоров стороны приняли решение продолжать сражение за населенный пункт и усиливать его защиту.

Картаполов считает, что в боях за Бахмут Киев пытается выиграть время для диалога с западными странами о поставках новых видов техники. Кроме того, действующие власти хотят преподнести согражданам сражение за город как некую крупную победу с целью поддержания морально-психологического состояния людей на должном уровне.

«Им нужен символ, за счет которого они могли бы дальше шантажировать европейцев, — отметил он. — Чтобы они давали оружие, боеприпасы и деньги. И для того, чтобы подогревать в обществе градус относительного позитива. Потому что за последние месяцы ВСУ не добились каких-либо успехов на поле боя. Они хотят бездарную оборону Бахмута представить в виде успеха».

Председатель комитета Госдумы по обороне указал, что в настоящий момент события под бывшим Артёмовском развиваются в полном соответствии с планами ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Ранее предприниматель сообщал, что цель «музыкантов» — стянуть к городу наиболее боеспособные части ВСУ и обескровить их. Как отметил Картаполов, стратегия и тактика «музыкантов» работают всегда и в любых условиях.

Таким образом, уверен спикер, в долгосрочной перспективе защита бывшего Артёмовска обернется для Киева большим ущербом. Армия продолжит нести потери в виде убитых, раненых и пленных, что снизит ее репутацию. А неизбежная сдача населенного пункта все же ударит по престижу украинских чиновников.

«С военной точки зрения это грозит крупными потерями, которые они уже понесли и еще понесут. Это, безусловно, грозит и репутационными издержками, потому что там будут пленные, будут кадры боев. Да и морально-психологическое состояние украинских военнослужащих будет неуклонно снижаться», — заключил Картаполов.