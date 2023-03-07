Севастополь, , 10:24 — REGNUM Сообщения, появившиеся в социальных сетях, о том, что в районе аэродрома в Севастополе якобы произошёл взрыв, не соответствуют действительности. Об этом 7 марта заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», ― подчеркнул глава Севастополя.

Он пояснил, что «на внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов».

Губернатор подчеркнул, что в городе всё спокойно, и пожелал всем хорошего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта жителей Севастополя предупредили о том, что они могут услышать громкие звуки. Однако волноваться по этому поводу не следует. По словам губернатора, в городе в течение дня боевые упражнения отрабатывала система противовоздушной обороны (ПВО).

17 февраля в Севастополе звуки стрельбы были связаны с выполнением упражнений.

В марте власти Севастополя предупредили, что в городе начались тренировки российского флота. Отмечалось, что они будут проходить с использованием расчётов систем ПВО.