Тегеран, 7 марта, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили в Тегеране перспективы присоединения страны к организации, сообщает официальный сайт правительства Ирана.

MFA Russia/Global Look Press Саммит ШОС

«Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран», — сказал Багери.

По его словам, многосторонний подход ШОС отвечает нуждам стран в области безопасности и политики. Кроме того, замглавы МИД Ирана отметил, что организация придерживается принципа соблюдения независимости и суверенитета стран, что обеспечивает выработку долгосрочных решений международных проблем.

Чжан Мин в беседе также поблагодарил Иран за стремление вступить в ШОС.

«Иран — влиятельная страна как на региональном, так и на мировом уровне», — отметил замглавы МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о проработке встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана. Дата возможной встречи пока не называется.