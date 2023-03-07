Вашингтон, , 10:20 — REGNUM В Соединенных Штатах Америки за первые два месяца 2023 года произошло 104 случая массовой стрельбы. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила специализированная исследовательская организация Gun Violence Archive.

Полиция США © Дмитрий Паршин/РИА Новости

По информации источника, в январе и февраля от незаконного использования огнестрельного оружия суммарно погибли около трех тысяч человек, 964 ребенка получили ранения. Как отмечает CNN, эти показатели стали рекордными за всю историю американского государства.

«Эти регулярные американские трагедии должны стать призывом к действию для наших политических лидеров. Цена политического бездействия слишком высока», — заявил глава Brady Center to Prevent Gun Violence Крис Браун.

Напомним, что за весь 2022 год инциденты с огнестрельным оружием в США привели к гибели более 43 тысяч человек.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резник в интервью украинскому изданию LIGA заявил, что выступает за всеобщую легализацию огнестрельного оружия.

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