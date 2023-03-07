Вашингтон, 7 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки за первые два месяца 2023 года произошло 104 случая массовой стрельбы. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила специализированная исследовательская организация Gun Violence Archive.

Дмитрий Паршин/РИА Новости Полиция США

По информации источника, в январе и феврале от незаконного использования огнестрельного оружия суммарно погибли около 3 тыс. человек, 964 ребенка получили ранения. Как отмечает CNN, эти показатели стали рекордными за всю историю американского государства.

«Эти регулярные американские трагедии должны стать призывом к действию для наших политических лидеров. Цена политического бездействия слишком высока», — заявил глава Brady Center to Prevent Gun Violence Крис Браун.

Напомним, что за весь 2022 год инциденты с огнестрельным оружием в США привели к гибели более 43 тыс. человек.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резник в интервью украинскому изданию LIGA заявил, что выступает за всеобщую легализацию огнестрельного оружия.