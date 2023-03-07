Москва, 7 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В ряде российских регионов ФСБ выявила незаконную деятельность по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщили 7 марта в пресс-службе ведомства. Изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Удалось пресечь деятельность 23 подпольных мастерских в 34 регионах страны. В ходе мероприятий было изъято 118 единиц огнестрельного оружия как импортного, так и российского производства.

Среди обнаруженного оружия оказались револьверы, пистолеты, ружья, пулемёты, карабины, запчасти. Кроме того, изъяты мины, снаряды, более 13 тысяч патронов и холодное оружие.

В результате проведения этой операции ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность 59 человек, вовлечённых в незаконный оборот оружия.

Напомним, в конце января ФСБ пресекла незаконную деятельность 93 жителей России в 38 регионах по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.