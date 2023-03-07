Брюссель, , 10:13 — REGNUM В торговых отношениях между Россией и Европейским союзом 2022 год оказался рекордным по ряду показателей. Так, по итогам прошедшего года товарооборот РФ и Евросоюза достиг €258,6 млрд, что стало максимумом за восемь лет. Рост составил на 2,3%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году в ЕЕ из России было ввезено товаров на четверть больше, чем годом ранее. Объём составил €203,4 млрд. Это на €230 млн меньше исторического максимума, достигнутого в 2012 году (€203,6 млрд).

А вот экспорт в Россию, напротив, снизился на 38,1% и достиг €55,2 млрд, что стало минимумом с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд, что вдвое больше показателя 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что товарооборот между Россией и странами Евросоюза в апреле–декабре 2022 года сократился на треть однако на южном и восточном направлениях объём торговли, напротив, вырос в два раза.

Добавим, что в августе–октябре 2022 года государства Евросоюза значительно нарастили экспорт вина в Россию. За три месяца в Россию было поставлено около 1 млн галлонов вина, что на 43% превышает объёмы, ввезённые в августе–октябре 2021 года.