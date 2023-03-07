Брюссель, 7 марта, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В апреле 2023 года Европейский союз намерен объявить тендер на поставку газа для того, чтобы попытаться снизить цены на энергоносители. Об этом 7 марта заявил зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в интервью агентству Bloomberg.

Николай Михальченко/ТАСС Танкер-газовоз

Отмечается, что сообщество после объявления такого тендера, как ожидается, заключит первые контракты на поставки газа с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.

«Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители», — сказал он, уточнив, что свыше 50 поставщиков голубого топлива в мире хотят вести энергетическое сотрудничество с ЕС.

Также зампред ЕК отметил, что совместный спрос 27 стран — членов сообщества в ближайшие три года составит 24 млрд кубометров, и добавил, что больше всего совместными закупками газа интересуются промышленные потребители Европы, производящие сталь, алюминий, керамику, стекло и автомобили.

«Всё более насущной становится необходимость разобраться с ценами. Мы не можем усилить нашу экономику при такой огромной разнице в ценах с США и Китаем», — пояснил Шефчович.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журнал The Economist со ссылкой на данные опроса сообщил, что в странах Европы и Соединенных Штатах Америки постепенно снижается уровень поддержки предоставления Украине летального оружия и военной техники.