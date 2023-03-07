Луганск, , 10:07 — REGNUM На купянском направлении украинское командование пытается восполнить потери «неподготовленными и неквалифицированными кадрами», написал 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такая ситуация наблюдается в ЛНР в районах населённых пунктов Новосёловское и Куземовка. Безвозвратные и санитарные потери ВСУ велики и их приходится восполнять.

«Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение», — сообщил Марочко.

Он добавил, что только на бумаге у ВСУ «всё в порядке» насчёт укомплектованности, тогда как в действительности в подразделениях украинской армии не проводилось боевого слаживания «и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления».

Напомним, Марочко заявил, что много сил ВСУ направляют под Артёмовск, понимая, что город им трудно удержать.

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