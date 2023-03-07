Манила, , 10:04 — REGNUM На филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает 7 марта Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученным данным, эпицентр землетрясения находился в 14 км к юго-западу от города Компостела, очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях при землетрясении пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощного землетрясения в Турции число обнаруженных погибших достигло 46 104 человека. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля.