Донецк, 7 марта, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Количество российских комплексов артразведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции в ближайшее время будет увеличено вдвое. Об этом во вторник, 7 марта, сообщило агентство РИА Новости.

Цитата из видео: «1Б75 «Пенициллин» — автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки» Российский комплекс артразведки «Пенициллин»

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что увеличение количества комплексов должно положительно сказаться на эффективности контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией Украины.

«Пенициллин» (1Б75) — российский комплекс артиллерийской разведки, призванный пеленговать расположение реактивных артиллерийских установок и артиллерии противника. Первые комплексы были поставлены в регулярные войска в декабре 2020 года.