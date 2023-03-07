Объём внешней торговли Китая с января по февраль уменьшился на 8,3%

Пекин, , 09:59 — REGNUM С января по февраль 2023 года объём внешней торговли Китая снизился на 8,3%. Это следует из обнародованных 7 марта данных Главного таможенного управления КНР.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, за названный период объём китайского экспорта уменьшился на 6,8%, составив около $506,3 млрд. Также импорт из Китая уменьшился на 10,2% м составил $389,42 млрд.

При этом положительное сальдо КНР за это же время составило $116,88 млрд и возросло в сравнении с этим же периодом прошлого года на 6,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период с января по февраль 2023 года российско-китайский товарооборот возрос на 25,9% и превысил $33,68 млрд.