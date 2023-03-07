Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на 67-й сессии комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала вредным законопроект об иностранных агентах, который ранее был предложен на рассмотрение властям Грузии. Запись её выступления 7 марта обнародована на странице грузинского лидера в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

По словам Зурабишвили, недавно в Грузии возник ещё один вызов, угрожающий гражданскому обществу республики, которое играет важнейшую роль и позволяет лучше доносить мнение женщин.

«Представление определенной группой в моей стране законопроекта, который ограничит свободу неправительственных организаций, значительную долю в которых занимают женщины, нанесет чрезвычайный вред демократической трансформации нашего общества, искоренению гендерной дискриминации и пути нашей европейской интеграции», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта стало известно, что оппозиционные партии Грузии, выступающие против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния, проведут в Тбилиси масштабный митинг.