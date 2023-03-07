Бахмут, ДНР, , 09:47 — REGNUM Украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артёмовска (ДНР), написал 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта», — заявил Марочко.

Он уточнил, что украинские боевики укрепили позиции в районе дорог снабжения.

Кроме того, по данным разведки, ВСУ усилили работу артиллерии по российским военным, наступающим на украинские позиции в Артёмовске. Перемещают артиллерию с района населённого пункта Часов Яр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным российских военных, вокруг Артёмовска ВСУ создали несколько групп. Одна из них — в Часовом Яре.

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