Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 09:29 — ИА Регнум. В ходе своей встречи в Нью-Йорке с президентом Швейцарии Аленом Берсе его коллега из Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила швейцарские власти за их посредничество в отношениях с Россией. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба грузинского лидера.

Стрингер/РИА Новости Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Президент Грузии поблагодарила Алена Берсе за выполнение Швейцарией роли медиатора и приложенные усилия для улучшения положения граждан на оккупированных территориях (так власти Грузии называют Южную Осетию. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что встреча Берсе и Зурабишвили состоялась в штаб-квартире ООН в ходе визита президента Грузии в Соединённые Штаты.

Отметим, Швейцария является посредником между Грузией и Россией с 2008 года, когда между двумя странами были разорваны дипломатические отношения после вооружённой агрессии грузинской стороны против Южной Осетии.