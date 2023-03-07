Вашингтон, , 09:28 — REGNUM В странах Европы и Соединенных Штатах Америки постепенно снижается уровень поддержки предоставления Украине летального оружия и военной техники. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает журнал The Economist со ссылкой на данные опроса.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, в США также снизился уровень поддержки усиления антироссийских санкций как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Отмечается, что на данный момент подавляющее большинство опрошенных выступает за отправку исключительно гуманитарной помощи, меньшинство — за отправку своих войск в зону военного конфликта.

Падение поддержки антироссийских санкций совпадает с мировыми тенденциями, говорится в заключении исследования. Так, например, за последний месяц процент людей, поддерживающих агрессивную политику в отношении России, в Великобритании упал с 45% до 35%, в Германии — с 40% до 30%, во Франции — с 25% до 20%.

Ранее исполняющий обязанности представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что содержимое десятого пакета антироссийских санкций не стало неожиданностью.

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