Товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 25,9% за январь–февраль

Пекин, , 09:20 — REGNUM В период с января по февраль 2023 года российско-китайский товарооборот возрос на 25,9% и превысил $33,68 млрд. Это следует из обнародованных 7 марта данных Главного таможенного управления КНР.

Стоянка торговых судов на рейде в акватории Владивостока © Юрий Смитюк/ТАСС

Согласно этой информации, за указанный период импорт товаров из России в Китай увеличился на 31,3%и составил около $18,65 млрд. Также экспорт из КНР в РФ вырос на 19,8%, составив примерно $15,03 млрд.

В результате этого положительное сальдо России за январь–февраль 2023 года выросло до $3,62 млрд и номинально возросло почти в три раза в сравнении с этим же периодом годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что власти КНР выступают за мирный диалог и деэскалацию конфликта на Украине.