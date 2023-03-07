Бахмут, ДНР, , 09:22 — REGNUM Вокруг Артёмовска (ДНР) украинская армия создала несколько группировок: 67-я бригада ВСУ в Славянске, 81-я и 66-я бригады — в Северске, по одной группировке в Константиновке и Часовом Яре.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ таким образом пытаются разблокировать Артёмовск. Об этом сообщается 7 марта в телеграм-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Он пояснил, что ВСУ находятся внутри образовавшегося «пирожка» — как начинка. Снаружи — вагнеровцы. По его прогнозу, ВСУ будут «бодаться за Артёмовск до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское руководство заявляет, что главком ВСУ Валерий Залужный выступает за продолжение обороны Артёмовска, хотя украинские позиции и окружены российскими военными.

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