Генконсул Захаров: РФ впервые за более чем 20 лет не участвует в энергетической конференции CERAWeek

Хьюстон, США, , 09:12 — REGNUM Регистрация российских участников международной энергетической конференции CERAWeek была в последний момент отменена организаторами мероприятия. Об этом 7 марта рассказал генеральный консул России в Хьюстоне, котором открылся форум, Александр Захаров.

Конференция CERAWeek © Chen Chen/Global Look Press

«Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <…> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», — приводит его слова РИА Новости.

Также Захаров отметил, что это стало первым случаем, когда входящую в «Большую нефтяную тройку» Россию официально не пригласили на CERAWeek, и добавил, что ввиду этого возникает вопрос, каким образом участники мероприятия смогут вести обсуждение проблем мировой энергетики при отсутствии одного из самых крупных производителей и экспортеров энергоносителей.

При этом российский генконсул напомнил, что ранее в разные годы на конференции с большим успехом выступали главы ведущих нефтегазовых компаний, уточнив, что на данный момент организаторы форума никак официально не прокомментировали то, что представитель России не будут в нём участвовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что товарооборот между Россией и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за последние восемь лет.