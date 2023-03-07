Пекин, , 09:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки имеют огромное количество проблем в своей военной отрасли и военно-промышленном комплексе, что не позволит на данный момент Вашингтону успешно вести конфликт с такими державами, как Россия или Китай. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает издание The Wall Street Journal.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению издания, войны в Ираке и Афганистане привели к медленному развитию военной тактики, а также помешали США сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Также большой проблемой американского государства является «погоня» за дорогостоящим оружием, не оправдывающим свою цену.

Ранее глава министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган раскритиковал Соединенные Штаты Америки за использование Тайваня в качестве инструмента «сдерживания» Китая.

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