Express: беженцы с Украины из-за своих автомобилей столкнулись с проблемой в Великобритании

Лондон, , 08:57 — REGNUM Из-за бюрократической волокиты британского правительства в вопросе регистрации ввезенных ими автомобилей в Британию беженцы с Украины оказались перед «смертельным выбором». Об этом 7 марта сообщает издание Express.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что перед прибывшими в Соединённое Королевство украинскими беженцами оказывается выбор, либо возвращать свои автомобили назад на Украину, либо выкладывать тысячи фунтов стерлингов для легализации своих транспортных средств на территории Британии.

Также отмечается, что беженка с Украины Татьяна Архипова рассказала изданию, что ей пришлось вернуть свой автомобиль на родину, несмотря на то, что вначале ей пообещали трёхлетнее временное разрешение на въезд в страну на своём транспортном средстве.

Позднее женщине разъяснили, что обещанная ей мера является «ошибкой» и такое разрешение действительно только на протяжении шести месяцев, после которых ей нужно проходить перерегистрацию для приведения автомобиля к стандартам Британии.

Кроме того, она уточнила, что для последнего на автомобиле нужно было поменять фары и противотуманные фонари, однако это оказалось слишком дорогой процедурой. При этом никто не знал, как Архиповой вернуть машину на родину после смены регистрации на британскую, в результате чего она отправила свой автомобиль на Украину и прибыла в Британию на автомобиле мужа еще на полгода.

Помимо того, добавляется, что вся эта ситуация стала поводом для возмущения среди проукраинских активистов Британии, потребовавших такого же обращения с беженцами с Украины, как и с другими временными резидентами, которые имеют право не перерегистрировать свои транспортные средства.

Также один из них рассказал изданию, что регулирующие органы Британии относятся к украинским беженцам иначе, чем к другим, предлагая им самостоятельно приводить свои автомобили к стандартам Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из совместного опроса журнал The Economist с британской компанией YouGov стало известно, что уровень поддержки шагов по предоставлению Украине военной помощи, а также мер по усилению санкций против России продолжает снижаться в США и ЕС.