Москва, 7 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Об избытке бытовой техники на складах в России пишет 7 марта «Коммерсантъ». Об этом сообщают производители бытовой техники и её поставщики. Причина — в ажиотажном спросе на эти виды товаров весной 2022 года.

Игорь Зарембо/РИА Новости Склад бытовой техники

В результате у продавцов и производителей сформировались крупные запасы продукции на складах. Тем более что заказанные товары прибыли только сейчас на склады.

Участники рынка заявляют о падении спроса на 30%, прогнозируют они падение ещё на 30% — уже в этом году.

По данным экспертов, в основном на складах наблюдается затоваривание «продукцией российских брендов, которые производят технику в Китае». Они год назад «опасались, что из-за санкций китайские партнёры откажутся с ними сотрудничать».