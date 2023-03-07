Саудовская Аравия направила $5 млрд на счета Центробанка Турции

Эр-Рияд, , 08:53 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии подписало соглашение с турецкими властями о размещении в Центральном банке Турции $5 млрд, сообщил на своем сайте 6 марта Саудовский фонд развития (SFD).

Центробанк Турции © Altan Gocher/Global Look Press

О подобном плане еще в декабре 2022 года объявил министр финансов королевства Мохаммед бин Абдулла Аль-Джадаан. Средства выделены со счетов SFD.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что его страна выделит в течение следующих 10 лет $2,5 млрд для реализации «зеленой инициативы» в Ближневосточном регионе.

17 ноября Эр-Риад и Сеул подписали более 20 инвестиционных соглашений на общую сумму около $30 млрд. Контракты охватывают такие сферы, как энергетика, железные дороги, химическая промышленность, фармацевтика и др.