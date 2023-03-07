Вашингтон, 7 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В посольстве Российской Федерации назвали неудовлетворительным характер встречи посла Анатолия Антонова с представителями Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

«Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — говорится в сообщении, распространенном 7 марта пресс-секретарем российского посольства в Вашингтоне Игорем Гиренко.

Также в диппредставительстве отметили, что российского посла по какой-то причине либо отказываются принимать руководители внешнеполитических ведомств, либо перенаправляют к чиновникам более низкого уровня.

Ранее в российском посольстве прокомментировали слова главы пресс-службы Государственного департамента США Неда Прайса, заявив, что Прайс умолчал о некоторых деталях, затронутых в ходе встречи Антонова с представителями Госдепа.