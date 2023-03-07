Канберра, 7 марта, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Рассказ президента США Джозефа Байдена о медсестре, шептавшей ему на ухо после операции, вызвал бурную реакцию у ведущей телеканала Sky News Australia Риты Панахи. Журналистка заявила, что «сдалась» и не будет больше расшифровывать новые высказывания главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В эфире телеканала был продемонстрирован момент, когда Байден рассказывал историю о медсестре, которая делала для него «то, чему не учат в медшколах». По словам Байдена, чтобы он чувствовал «человеческую связь», медсестра дула на него и шептала на ухо.

«Что, черт возьми, все это значило? Самое безумное, что это не первый раз, когда он заговорил о том, что медсестры дуют на него», — отметила Панахи и пояснила, что в 2020 году американский лидер уже рассказывал о медсестре, которая «дула ему в нос».

Затем в эфире показали ещё один эпизод, в котором Байден неожиданно заявил, что познакомился со своей супругой, когда ей было девять лет, а ему самому уже исполнилось 30 лет. На самом деле Байден старше своей супруги на девять лет.

После просмотра сюжета Панахи обратилась к соведущему с просьбой докопаться до сути этого «байденизма».

«Потому что я официально сдаюсь, я больше не буду пытаться расшифровать то, что пытается донести худший на памяти поколения президент», — добавила телеведущая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден рассказал, как врачи делали ему операцию, чтобы убедиться в наличии у него мозга.