Пекин, , 08:37 — REGNUM Требуя, чтобы Пекин не поставлял оружие России, США вооружают Тайвань, и это неуважение к целостности Китая, заявил 7 марта китайский министр иностранных дел Цинь Ган на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Глава МИД Китая Цинь Ган KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС

Китайский дипломат отметил, что в Китае возникают вопросы по поводу американских заявлений, в которых Вашингтон, рассуждая «об уважении суверенитета и территориальной целостности», сам поступает наоборот — откровенно не уважает суверенитет Китая, когда дело касается Тайваня.

«Почему, с одной стороны, требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами на протяжении длительного времени, нарушая консенсус от 17 августа, продают оружие Тайваню?» — спросил Цинь Ган.

Он добавил, что вопрос Тайваня «затрагивает самую суть ключевых интересов» Пекина. Таким образом, своей политикой Вашингтон переходит «красные линии».

Напомним, из Вашингтона не раз звучали заявления в адрес Пекина о том, что тот не должен помогать России оружием: таким образом США «отстаивают» целостность Украины. При этом Вашингтон поддерживает Тайвань в военном отношении.