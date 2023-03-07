Вашингтон, 7 марта, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Страны Запада не остановятся после окончания конфликта на территории Украины. Такое мнение 7 марта высказал ветеран Вооружённых сил (ВС) США Ноктис Дрейвен на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Конфликт между Россией и Украиной не будет концом», — написал он в своём сообщении.

Также Дрейвен отметил, что Запад не зря вкладывал огромные суммы в помощь и снабжение Киева.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — уточнил американский ветеран.

При этом он подчеркнул, что западные страны продолжают предпринимать шаги в вопросе противостояния с Россией, и добавил, что, по его мнению, через некоторое время мир будет вспоминать это период с ностальгией и любовью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что успешные испытания противодронного ружья «Гарпия» прошли под Донецком на одном из типов беспилотников, часто применяемых в зоне специальной военной операции — DJI Mavic Pro.